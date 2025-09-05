En los últimos días, la imagen del cantante británico Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz tomados de la mano mientras caminan por el barrio de Brooklyn en la ciudad de Nueva York ha circulado por distintos foros de internet, causando furor entre los seguidores del artista.

De esta forma, la filtración de esta grabación despertó diversos rumores sobre un supuesto noviazgo entre ambas celebridades, las cuales iniciaron luego de distintas apariciones y muestras de afecto públicas, pues ya habían sido captados en Europa y Estados Unidos.

La primera prueba de estos encuentros fortuitos fue un video publicado el pasado 24 de agosto, donde Zoë camina tomada del brazo del cantante por las calles de Roma en Italia. Días más tarde, la revista People compartió algunas fotografías de los artistas, donde ambos pasean por Nueva York.

¿Quien es Zoë Kravitz?; la actriz que fue vista de la mano del cantante Harry Styles en Brooklyn. Foto: Redes Sociales (captura de pantalla)

Aunque ni Harry Styles ni Zoë Kravitz han confirmado una relación oficial de pareja, el medio norteamericano TMZ informó que según con la información de fuentes cercanas, la actriz y el cantante mantienen un vínculo de "amigos con beneficios", manteniendo una relación informal y sin ningún tipo de compromiso o etiquetas.

¿Quién es Zoë Kravitz?

Nacida en Los Ángeles, California, Zoë Isabella Kravitz es una actriz y modelo estadounidense de 36 años y una futura promesa para el cine Hollywoodense. Kravitz ha construido una sólida carrera dentro del mundo de la actuación, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del siglo actual.

El talento corre por la sangre de la californiana, pues es hija de la estrella de rock Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, además, su abuela paterna es la actriz Roxie Rocker, recordada por su papel como Helen Willis en la serie de televisión "Los Jeffersons".

Kravitz ingresó al conservatorio de actuación en la Universidad Estatal de Nueva York luego de finalizar sus estudios primarios en la ciudad de Miami, en donde vivió con su padre desde los 11 años de edad.

Zoë Kravitz participó en la película "The Batman" de 2022 como Catwoman. Foto: IMDb

Con 15 años de trayectoria, Zoë ha trabajado en grandes producciones cinematográficas, en donde destaca su participación en la serie de televisión de 2007, "Californication" como la joven Pearl. Por otro lado, su primera actuación en las grandes ligas de Hollywood fue para la película de "X-Men: primera generación" en 2011, dándole vida al personaje de Angel Salvatore.

Además, también es reconocida por su participación en la trilogía juvenil de "Divergente" en 2014 "Insurgente" en 2015 y "Leal" en 2016. No obstante, el papel que la posicionó como una futura promesa en la actuación fue su interpretación como Catwoman en la película de "The Batman" en el año 2022.

Kravitz ya se ha visto envuelta en distintas polémicas amorosas, pues en octubre del 2024, la actriz confirmó el fin de su compromiso con el actor Channing Tatum. Anteriormente también estuvo casada con el actor Karl Glusman, con quien se divorció después de un año de matrimonio.

