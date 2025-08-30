Más Información

La poesía de la chilena Cecilia Vicuña llega al público de la Filuni

“Decir que estoy en shock no es suficiente”: el fotógrafo Steve McCurry habla de la guerra en Palestina

El Chopo: 50 años de dar voz a la cultura popular y urbana

La UNAM: mi Universidad, mi casa

De los likes a la literatura; influencers apuestan por difundir cultura en las redes

Adelanto editorial del libro La bruma y el detective

La boda de ya se perfila como la “boda del siglo”, como la han llamado sus seres cercanos. Con cada detalle que se conoce, la emoción entre los fanáticos no deja de crecer.

La pareja se comprometió hace dos semanas y lo hizo público el 26 de agosto. Según un informe del Daily Mail, ya están tomando decisiones clave sobre su futura ceremonia, aunque aún no se ha confirmado la fecha oficial.“Solo será con amigos cercanos y familia”, compartió un informante al medio, aclarando quiénes estarán presentes en la celebración.

Swift contará con el apoyo de sus padres, Andrea (67) y Scott (73), además de su hermano menor Austin (33). Del lado de Travis estarán su madre Donna y su padre Ed (74), así como su hermano Jason (37), su esposa Kylie (33) y las cuatro hijas del matrimonio.

Travis Kelce, jugador de la NFL, y Taylor Swfit llegarán al altar tras dos años de romance. Foto: Instagram oficial.
¿Quiénes serán los invitados a la “boda del siglo”?

Según el informante, ambos contarán con amigos muy cercanos. En la lista de Swift se encuentra Selena Gómez, quien en septiembre próximo llegará al altar con Benny Blanco; asimismo, Zoë Kravitz, Abigail Anderson y Ashley Avignone, con quienes mantiene una relación de años.

Más recientemente, también figura Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo de Kansas City, Patrick Mahomes. Su relación se ha fortalecido desde los inicios del noviazgo entre Taylor y Travis.

Del lado de Travis, asistirán amigos de la infancia como Kumar Ferguson y Aric Jones, con quien jugó hockey en el jardín de niños. Además, Ross Travis, exestrella de los Kansas City Chiefs y uno de sus mejores amigos desde 2015, también estará presente.

El compromiso estuvo a punto de aplazarse

Travis estuvo muy nervioso antes de proponerle matrimonio a Swift, y casi pospone la pregunta unos días, según relató Ed Kelce, padre del jugador:"Le dije repetidamente: sabes, podrías hacerlo al costado del camino, hacerlo en cualquier lugar y convertirlo en un evento especial… cuando te arrodillas y le pides matrimonio".

Finalmente, el momento llegó cuando la pareja se preparaba para salir a cenar. Travis la llevó al jardín, donde, según las fotos, tomaron una copa de vino, y fue entonces cuando le pidió matrimonio.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y viven romántico momento. Foto: Instagram taylorswift
