Taylor Swift y Travis Kelce se casan; usuarios comparan fondo de pedida de mano con sesión de fotos para álbum Lover

¡El universo Swiftie está de celebración! La estrella del pop, Taylor Swift sorprendió este martes 26 de agosto a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos que capturaron el instante en que su prometido, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, le propuso matrimonio.

Las imágenes muestran una escena cuidadosamente preparada en un jardín, donde ambos aparecen rodeados de flores. Esta publicación fue acompañada por una frase que generó varias reacciones: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”.

Lee también: ¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

¿Escenario del compromiso evoca estética del álbum “Lover”?

La locación elegida para el compromiso no pasó desapercibida para la comunidad digital, ya que cientos de usuarios notaron similitudes entre el fondo del anuncio y las imágenes promocionales que utilizó la cantante para su álbum "Lover", lanzado en 2019.

Aunque todas las imágenes resultaron llamativas, una en particular captó la atención del público: en ella, la artista aparece sentada entre una vegetación con rosas de color pastel, muy parecidas a las que se usaron en su pedida de mano.

Taylor lo manifestó pic.twitter.com/fSL8v7qZDd — Indie 505 (@Indie5051) August 26, 2025

Ante ello, algunos seguidores mencionaron que el compromiso podría haberse celebrado en el mismo lugar donde se realizó la sesión fotográfica del álbum, aunque con varios años de diferencia.

Lee también: Trump reacciona al anuncio de boda de Taylor Swift con Travis Kelce, esto dijo; en septiembre afirmó que la odiaba

¿Un guiño a su canción “Lover”?

El anuncio también reavivó el análisis de la letra de “Lover”, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Swift. Varios internautas retomaron fragmentos del tema que, según ellos, resuenan con el contexto actual, destacando especialmente versos como:

“Can I go where you go?”

“Have I known you 20 seconds or 20 years?”

“I take this magnetic force of a man to be my lover…”

Este último verso fue citado con especial frecuencia por usuarios que interpretaron la escena como un homenaje a la canción, la cual adquiere ahora un nuevo significado a la luz del compromiso.

Además, algunos comentaron que esta nueva etapa en la vida de la cantante podría “romper la profecía” —en referencia a “The Prophecy”, una canción de Swift—, ya que durante años se ha especulado sobre la posibilidad de que ella evitara relaciones duraderas. Sin embargo, este anuncio marca un giro en su historia personal, generando nuevas expectativas tanto para sus próximos proyectos musicales como para su vida privada.

rompiste la profecía Taylor Swift, siempre viene algo mejor wooow pic.twitter.com/iWL2OIuJgZ — Mitch 🇲🇽 (@shawnxniallx) August 26, 2025

TAYLOR SWIFT SE VA A CASAR, OFICIALMENTE LA PROFECÍA HA CAMBIADO !!!!!!!! pic.twitter.com/nJ23mKLD7q — s4tellite ⸆⸉ (@pinkvib3sss) August 26, 2025

También te interesará:

Día del Abuelo 2025: ¿darán apoyo económico con la tarjeta INAPAM?; esto se sabe

Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv