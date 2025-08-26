Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso; usuarios reaccionan con los mejores memes

A través de Instagram, la cantante Taylor Swift compartió unas fotografías anunciando su compromiso con el jugador de futbol americano Travis Kelce.

Esta noticia emocionó a muchos de sus fanáticos, generando revuelo en las redes sociales y convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Por esta razón, muchos internautas no dejaron pasar esta noticia y comenzaron a difundir una variedad de memes a través de las redes sociales, compartiendo su sentimentalismo y emoción.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan y los memes no perdonan

Los emotivos mensajes, videos e imágenes que los seguidores de Taylor comenzaron a compartir en la plataforma de X han sido de gran emoción por su parte.

TAYLOR SWIFT SE VA A CASAR, OFICIALMENTE LA PROFECÍA HA CAMBIADO !!!!!!!! pic.twitter.com/nJ23mKLD7q — s4tellite ⸆⸉ (@pinkvib3sss) August 26, 2025

Algunos se refieren a esta noticia como si se casara otra amiga más . Esto demuestra la cercanía que ha tenido Taylor Swift con sus fans.

MI MEJOR AMIGA TAYLOR SWIFT QUE TANTO SUFRIÓ DE AMOR SE VA A CASAR pic.twitter.com/KVDECiOfxt — josefrita (@JoseePoy) August 26, 2025

a mi amiga personal taylor swift le pidieron casamiento con un anillo q tiene una piedra enorme porque a ella le gustan las shiny things y no merece anillos de papel pic.twitter.com/WwlrKRd9CB — agus (@harrytetooon) August 26, 2025

estoy teniendo el mejor momento parasocial de toda mi vida al emocionarme que mi mejor amiga taylor swift se casapic.twitter.com/ruqkq0nEOs — ⭒agus⭒ (@swiftscaloneta) August 26, 2025

Muchos otros simplemente dicen que es el momento más feliz de sus días al enterarse de esta noticia.

Taylor Swift como me vas a hacer tan feliz un martes a las 2 de la tarde pic.twitter.com/idOMd4oZcy — cande ⋆｡°✩ (@francofosi) August 26, 2025

Otros agradecen ser fanáticos tanto de Taylor como de la F1 ya que hoy sin duda han sido noticias de las que todo el mundo esta hablando.

Yo llegando a la macroplaza para celebrar que Checo Pérez regresa a la F1 y que Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos pic.twitter.com/rQfbKj4HFM — ara ❤️‍🔥 (@checosvlog) August 26, 2025

un 26 de agosto de 2025 me anuncian el regreso de Checo Pérez a la F1 y que Taylor Swift cambió su profecía y ahora está comprometida🥹



pic.twitter.com/1otbH4jYeR — emrys (@ghostofemrys) August 26, 2025

