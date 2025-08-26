Más Información

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso; usuarios reaccionan con los mejores memes

Taylor Swift y Travis Kelce se casan; ¿cómo es y cuánto cuesta el anillo de compromiso de la cantante?

Yulay pone a prueba Starlink, el internet de Elon Musk; ¿vale la pena adquirirlo?

Duolingo trolea a Andrés Vaca tras polémica narración en gol de Saint-Maximin; esto dijo

Taylor Swift se casa; así describe Travis Kelce el matrimonio ideal al lado de la cantante

A través de Instagram, la cantante compartió unas fotografías anunciando su compromiso con el jugador de futbol americano Travis Kelce.

Esta noticia emocionó a muchos de sus fanáticos, generando revuelo en las redes sociales y convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Por esta razón, muchos internautas no dejaron pasar esta noticia y comenzaron a difundir una variedad de memes a través de las redes sociales, compartiendo su sentimentalismo y emoción.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan y los memes no perdonan

Los emotivos mensajes, videos e imágenes que los seguidores de Taylor comenzaron a compartir en la plataforma de X han sido de gran emoción por su parte.

Algunos se refieren a esta noticia como si se casara otra amiga más . Esto demuestra la cercanía que ha tenido Taylor Swift con sus fans.

Muchos otros simplemente dicen que es el momento más feliz de sus días al enterarse de esta noticia.

Taylor Swift
Taylor Swift
Taulor Swift
Taulor Swift

Otros agradecen ser fanáticos tanto de Taylor como de la F1 ya que hoy sin duda han sido noticias de las que todo el mundo esta hablando.

Taylor Swift
Taylor Swift

