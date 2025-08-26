¿Quiénes son Los Fabulosos Cadillacs?; banda de ska se vuelve tendencia por regreso de Checo Pérez a F1

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en 2026, ahora como piloto de Cadillac Racing, desató un fenómeno viral en redes sociales.

Usuarios confundieron el nombre de la escudería con el de Los Fabulosos Cadillacs, icónica banda argentina de rock, generando memes y comentarios que mezclaron humor con nostalgia musical.

La confusión entre la histórica agrupación de rock y la escudería Cadillac generó humor en redes sociales tras el anuncio del regreso del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez al máximo circuito del automovilismo Foto: Captura de pantalla en X

El regreso de Checo Pérez

El anuncio del retorno de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 no solo emocionó a los fanáticos del automovilismo, también provocó una ola de humor en redes sociales.

El piloto mexicano confirmó que competirá con Cadillac Racing a partir de 2026, una noticia que rápidamente se volvió tendencia. Sin embargo, el nombre de la escudería despertó confusión entre los usuarios, quienes relacionaron el apellido “Cadillac” con Los Fabulosos Cadillacs, una de las bandas más icónicas de América Latina.

Los comentarios y memes no tardaron en viralizarse. Mientras algunos celebraban el regreso de Checo al máximo circuito, otros aprovecharon para hacer referencias al grupo argentino. Así, una noticia deportiva se transformó en un fenómeno cultural que unió el mundo del rock y las carreras.

¿Quiénes son Los Fabulosos Cadillacs?

Los Fabulosos Cadillacs son una influyente banda argentina de rock en español, reconocida por su estilo que mezcla ska, reggae, salsa, punk y ritmos latinos. A lo largo de su trayectoria, han abordado temas sociales y políticos, además de himnos festivos que los han convertido en referentes de la música latinoamericana.

¿Cuándo inició la banda y cuántos años tienen de trayectoria?

El grupo se formó en Buenos Aires en 1985, lo que significa que tienen casi 40 años de carrera. Con más de una docena de discos de estudio y múltiples giras internacionales, siguen siendo una de las agrupaciones más queridas en América Latina.

Fabulosos Cadillacs fueron quienes más personas congregaron. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

¿Por qué se relaciona a la banda con Checo Pérez y la F1?

La confusión surgió por el nombre de Cadillac Racing, la escudería con la que Checo Pérez competirá en 2026. Muchos usuarios pensaron inicialmente en Los Fabulosos Cadillacs, y el hecho de que Pérez sea fan de la banda potenció el fenómeno en redes.

Foto: Especial

¿Quiénes integran actualmente a Los Fabulosos Cadillacs?

La agrupación está conformada por:

Vicentico (Gabriel Fernández Capello) – Voz principal

– Voz principal Flavio Cianciarulo – Bajo y voz

– Bajo y voz Sergio Rotman – Saxofón y coros

– Saxofón y coros Mario Siperman – Teclados

– Teclados Daniel Lozano – Trompeta

– Trompeta Fernando Ricciardi – Batería

– Batería Astor Cianciarulo – Batería y percusión

– Batería y percusión Florián Fernández Capello – Guitarra

Este equipo de músicos mantiene viva la esencia de la banda, sumando a una nueva generación de integrantes, como los hijos de Vicentico y Flavio, que aportan frescura a su legado.

