¿Quién es Lamine Yamal?; Nicki Nicole confirma su relación con el futbolista español

En los últimos días, las especulaciones sobre el supuesto noviazgo entre la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal han encendido las redes sociales, despertando la expectativa y curiosidad de la comunidad de fanáticos.

El primer avistamiento entre ambos ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de Yamal, en la que festejó su mayoría de edad en una exclusiva reunión. Tiempo después, la artista argentina asistió al trofeo Joan Gamper contra el club italiano "Como" luciendo una camiseta con el nombre y el número del jugador, a quien no dejó de animar durante todo el enfrentamiento.

Sin embargo no fue sino hasta el pasado sábado 24 de agosto que todos esos rumores se confirmaron, pues la estrella del Barcelona compartió una fotografía en sus redes sociales junto a la interprete de "Llámame", en la que se les puede ver muy cariñosos, con un look oscuro y elegante.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su noviazgo con una fotografía en Instagram. Foto: Redes Sociales

La imagen publicada muestra una escena romántica y cálida, con pétalos y un gran ramo de rosas coloreando el ambiente de tonos rosas y rojos. Además, también se pueden ver algunos globos en forma de corazón, velas y un enorme pastel, revelando que el motivo de su cita fue para celebrar el cumpleaños número 25 de la argentina.

¿Quién es Lamine Yamal?

Nacido en Esplugues de Llobregat en 2007 y criado en la ciudad de Mataró en España, Lamine Yamal Nasraoui, es el actual delantero del conjunto español F.C. Barcelona de la Primera División de España y una joven promesa en el mundo del fútbol y el deporte.

Inició su carrera a los 7 años en la academia formativa del F.C. Barcelona, conocida como "La Masía" y debutó con el primer equipo azulgrana en el año 2023, con tan solo 15 años, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia de la Selección Española.

Durante el Trofeo Joan Gamper, los fanáticos sospecharon acerca de un romance secreto entre ambos personajes, incluso mencionaron que la celebración del futbolista fue en honor a Nicki. Foto: Instagram

Posteriormente, a los 16 años, se convierte en el titular más joven de la historia de la Champions, en el goleador más joven de la historia de la Liga, en el futbolista más joven en disputar un clásico contra el Real Madrid, en el debutante y goleador más joven de la historia de la Supercopa de España y en el goleador más joven de la Copa del Rey en todo el siglo XXI.

¿Con qué celebridades ha salido Nicki Nicole?

La cantante argentina se ha visto envuelta en distintos escándalos sentimentales. Su primera relación pública fue con el rapero y compositor argentino Mateo Palacios, mejor conocido como Trueno, con quien terminó en 2022.

Posteriormente, fue vista con el mexicano Peso Pluma, sin embargo luego de diversos rumores de infidelidad por parte del cantante de corridos, la relación llegó a su fin en febrero de 2024.

La cantante argentina Nicki Nicole ha salido con el rapero Trueno y el cantante mexicano Peso Pluma. Foto: Redes Sociales/Rolling Stone

