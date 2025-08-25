Muere Verónica Echegui a los 42 años; ¿cuál fue su última publicación en Instagram?

Este pasado domingo 24 de agosto fue confirmado el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, esta noticia fue algo que sorprendió a muchos de sus fanáticos, amigos y compañeros de trabajo.

Se desconoce el motivo de su muerte, esto fue inesperado, lo que tomó a muchos por sorpresa ya que se dijo que se encontraba trabajando en nuevos proyectos de cine y televisión.

La actriz falleció a los 42 años, y era una mujer con una gran trayectoria en el mundo del cine y la televisión. Es recordada por protagonizar múltiples películas de gran éxito como: El patio de mi cárcel, Katmandú, un espejo en el cielo, Yo soy la Juani, El libro del amor, La gran familia española, Justicia artificial, entre muchos otros.

Muere Verónica Echegui

¿Cuál fue su última publicación en Instagram?

En sus redes sociales solía subir contenido sobre su día a día como actriz, sus próximos proyectos, fotos de ella como modelo, detrás de escena de los rodajes en los que participó, viajes y entre muchos otros. Prácticamente mostró toda su vida artística como actriz y modelo.

La última publicación de Verónica Echegui fue el pasado 15 de junio con el tráiler de la serie llamada “A Muerte”, comedia romántica en la que ella fue protagonista.

Esta publicación cuenta con alrededor de 2,404 me gusta y 1,469 comentarios, de los cuales algunos amigos, compañeros y fanáticos ya dejan mensajes de condolencias demostrando el cariño y admiración que le tenían.

