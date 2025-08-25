Este 25 de agosto sólo celebramos un acto conmemorativo. Es el Día Internacional del Peluquero.

Cualquier fecha importante que se menciona es con el deseo de que la gente pueda reconocer el esfuerzo y labor de algunos trabajadores. Así como en otros casos también se utiliza para conmemorar acontecimientos históricos, políticos o algunos problemas sociales que enfrenta el mundo.

Te contaremos por qué estas fechas son de tal importancia para la sociedad.

¿Qué se celebra, hoy 25 de agosto?

Día Internacional del Peluquero

Foto: Freepik

Este día se conmemora una de las profesiones que con el tiempo ha ido cambiando tanto a nivel artístico como estético. El trabajo de los estilistas o peluqueros es de vital importancia para mantener la apariencia de las personas.

Para todas las personas que acuden a un estilista o peluquería este es un momento fundamental en su estado de ánimo ya que la estética de su cabello depende mucho de mejorar la autoestima y la confianza de una persona.

¿Por qué se celebra el día del peluquero?

Según el sitio web “Belleza Total”, nos dice que su origen se remonta al siglo XIII en Francia y que supuestamente fue impuesto el 25 de agosto por la muerte del rey Luis.

Se le atribuye a este personaje ya que fue quien dio reconocimiento a esta profesión tan poco apreciada por la monarquía en aquella época ya que la peluquería era una profesión que sólo podían ejercer los plebeyos.

