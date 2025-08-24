Lilly Téllez responde a críticas de Morena tras entrevista en Fox News; “seguiré defendiendo a México”, dice

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de su participación en una entrevista con la conductora Rachel Campos, transmitida por el medio Fox News.

Lilly Téllez en su entrevista con Fox News (21/08/2025). Foto: Captura de pantalla

Durante la conversación, la legisladora fue cuestionada sobre “la guerra del presidente Donald Trump contra los cárteles” y respondió de manera contundente sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Téllez señaló que “es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos”.

🔴Asi es como la senadora de México Lilly Tellez🇲🇽 desenmascara a Sheinbaum ante la cadena Fox 🇺🇸



"Los únicos que no quieren la ayuda de EUA contra los terroristas es Sheinbaum y su grupo de narcopoliticos"



📣Morena protege al líder de la barredora Adán Augusto@LillyTellez pic.twitter.com/ju8IAV64dk — Perla 🩰 (@perladil) August 22, 2025

Asimismo, aseguró que los principales opositores a esta colaboración "son los “narcopolíticos, la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su grupo”.

Lee también: Sheinbaum critica entrevista de Lilly Téllez en Fox News; "no es menor una senadora pidiendo intervención de EU", condena

La declaración generó una respuesta inmediata de Morena. La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, emitió un comunicado en el que acusó a la senadora de “traición a la patria”.

En el documento, Alcalde afirmó: “Señora Lilly Téllez: usted está lejos de ser una digna representante del pueblo. Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia Patria”.

Además, advirtió que tanto los oficialistas como los opositores “son juzgados por el pueblo y serán juzgados por la Historia”.

Comunicado dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Foto: Redes sociales

Lee también: Alito Moreno y otros políticos respaldan a Lilly Téllez; “es una mujer valiente y con carácter”

Lilly Téllez responde a críticas de Morena tras entrevista en Fox News

Ante ello, la también periodista respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales, compartiendo el comunicado de Morena y haciendo un señalamiento directo sobre las prioridades del gobierno federal.

“Por el bien de Morena, eran primero los cárteles. Esa es la prioridad de la presidenta de México”, escribió.

Lilly Téllez responde a críticas de Morena tras entrevista en Fox News. Foto: Captura de pantalla

Además, en un segundo mensaje, la legisladora destacó su trayectoria en la denuncia de la corrupción y los riesgos que ha enfrentado por su postura crítica hacia varios actores políticos. Recordó que sobrevivió a un atentado a balazos y, a pesar de ello, ha continuado con su trabajo en defensa de la justicia en México.

“Se equivoca @Claudiashein. No me intimida. Digo la verdad, en defensa de los mexicanos”, añadió.

Siempre he denunciando la corrupción, sobreviví a un atentado y continué luchando por la justicia en México.



Se equivoca @Claudiashein



No me intimida.

Digo la verdad, en defensa de los mexicanos.



Entrevista de hoy, en vivo, muy temprano con @RCamposDuffy en @FoxNews 👇 pic.twitter.com/XLQYtMZFqv — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 24, 2025

También te interesará:

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

Adultos Mayores con INAPAM: ¿Qué beneficios otorga la credencial?; no dejes pasar los descuentos

Usuario le pide a ChatGPT contar de uno en uno hasta un millón; su reacción se hizo viral

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv