Valteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac; las veces que el piloto finlandés de F1 ha demostrado su amor por los tacos

Todos los seguidores mexicanos de la Formula 1 despertaron con una gran noticia: Sergio “Checo” Pérez volverá a la pista con la escudería Cadillac, el anuncio no llegó solo, su compañero será el finlandés Valteri Bottas.

Bottas de 35 años de edad, es ganador de 10 Grandes Premios, es activo en la Fórmula 1 desde el 2013 y cuenta con 67 podios desde que hizo su debut con Williams, desde entonces es considerado un piloto constante, disciplinado y con experiencia.

Bottas, apasionado por los tacos en México

Además de su amor por la velocidad en “el gran circuito”, Bottas es apasionado de dos cosas más, ciclismo profesional y los tacos mexicanos, ambas pasiones compartidas a través de su Instagram.

Valteri ha compartido en redes su gusto por este alimento.

Las veces que Valteri Bottas comió tacos en México

En su estancia durante el Gran Premio de México 2024, Bottas asistió a la taquería con estrella Michelin El Califa de León en la Ciudad de México y once días antes compartió que estaba en Baja California Sur comiendo tacos.

Valteri Bottas: las veces que el piloto finlandés a comido tacos en México; esto se sabe

En 2023 compartió en Instagram su merch con la leyenda “I'm here for the Tacos” que se anunció durante su estancia en la CDMX.

