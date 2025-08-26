Taylor Swift y Travis Kelce se casan; ¿cómo es y cuánto cuesta el anillo de compromiso de la cantante?

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso tras una romántica propuesta de matrimonio que la cantante compartió en Instagram.

El emotivo momento, realizado en un jardín decorado con flores, dejó al descubierto el espectacular anillo que el jugador de los Kansas City Chiefs le entregó, una pieza que ya es tendencia en redes sociales y que ha despertado gran curiosidad por su precio y diseño.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y viven romántico momento. Foto: Instagram taylorswift

Lee también: Taylor Swift se casa; así describe Travis Kelce el matrimonio ideal al lado de la cantante

¿Cómo es el anillo de compromiso de Taylor Swift?

Según el sitio de Brides, el anillo de compromiso entregado por Travis Kelce a Taylor Swift es una pieza vintage inspirada en la era victoriana.

La joya cuenta con un diamante de corte cojín alargado de aproximadamente 8 quilates, color F y claridad VS1, engastado en oro amarillo de 18 quilates. Además, presenta pequeños diamantes y grabados a mano en los laterales, lo que le otorga un toque romántico y sofisticado.

De acuerdo con Vogue México, Travis Kelce colaboró estrechamente con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, para diseñar esta pieza exclusiva, asegurándose de que reflejara la personalidad y estilo único de la estrella pop.

¿Cuánto cuesta y dónde se puede conseguir un anillo similar?

Aunque el costo exacto del anillo de Taylor no ha sido revelado, el sitio de Bride estima que ronda los 550,000 dólares.

Para quienes deseen un diseño similar, boutiques de joyería de lujo como Artifex Fine Jewelry ofrecen piezas personalizables que emulan el estilo de la cantante, pero su precio dependerá del tamaño y pureza del diamante.

Travis Kelce le da el anillo de compromiso a su novia, la cantante Taylor Swift. Foto: Instagram taylorswift

Lee también: Taylor Swift y Travis Kelce revelan que se casarán; así fue el anuncio del compromiso

El compromiso marca un nuevo capítulo en la historia de amor de Swift y Kelce, quienes desde el inicio de su relación se han mantenido como una de las parejas más queridas del espectáculo.

Con este anuncio, no solo celebran su unión, sino que también han convertido al lujoso anillo en un símbolo de su historia, que ya acapara titulares y tendencias en todo el mundo.

También te interesará:

Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"

Día del Abuelo 2025; ¿cómo usar tu Tarjeta INAPAM para recibir 6 mil 200 pesos?

Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025; arranca la segunda etapa y estos son los pasos a seguir

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr