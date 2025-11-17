Más Información

Culiacán, Sin.- Una mujer muerta y dos hombres heridos de bala fue el resultado de un contra los ocupantes de un vehículo, sobre la avenida Aeropuerto, a la altura de un expendio de gasolina, en la colonia Bachigualato, en la parte poniente de la capital del estado.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado informó que en el atentado dos vehículos resultaron dañados por los, uno de ellos conducido por una mujer que herida, busco auxilio en el destacamento militar que se ubica frente a las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes, donde le brindaron los primeros auxilios.

Pese a la atención que se le brindo la fémina perdió la vida, sin que aún se pueda establecer, si se trató de una victima colateral del ataque a los ocupantes de un segundo vehículo, los cuales resultaron heridos y fueron .

La dependencia estatal pidió a las personas que circulan por esa zona atiendan las recomendaciones de las autoridades que mantienen un operativo de búsqueda del grupo agresor, el cual accionó armas automáticas.

