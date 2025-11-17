La fiscalía de Coahuila informó el hallazgo de una menor de 13 años sin vida en el ejido Bañuelos de Saltillo, y que había sido reportada como desaparecida desde el 24 de octubre.

Fue alrededor de las 20 horas del 16 de noviembre que se tomó conocimiento de una persona sin vida en el el ejido Bañuelos. Posteriormente se informó que las primeras indagatorias confirman que se trata de Silvia Guadalupe Camarillo Muñiz de 13 años.

Los primeros reportes indican que la menor presenta una lesión por arma de fuego.

Lee también Discusión en Yucatán escala a riña; un hombre pierde la vida a machetazos

La adolescente había sido vista por última vez el 24 de octubre en el ejido Tinajuela, pero fue hasta el 28 de octubre que se recabó denuncia por parte de la madre de la menor.

En la Alerta Ámber que se levantó, se informó que la menor vestía pantalón de mezclilla color azul y zapatos color negro de plataforma y pesaba 52 kilogramos.

La fiscalía estatal informó que trabaja en conjunto con las diferentes autoridades en seguridad para dar con él o los responsables del hecho.

Así mismo, se informó que en las próximas horas se tendrán los resultados de la necropsia de ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov