Tultepec, Mex.- La joven Fátima Carpio fue localizada con vida y en aparente buen estado de salud, informó la Célula de Búsqueda de Persona de la policía municipal de Tultepec.

De acuerdo al reporte, la mujer de 19 años de edad, fue vista por última vez el pasado 3 de noviembre y para el pasado domingo 9 de noviembre, se puso en contacto con su madre.

El gobierno de Tultepec señaló que la joven salió por voluntad propia de su domicilio, el cual se encuentra ubicado en la colonia 10 de junio.

Este miércoles, el gobierno local dio a conocer la información sobre el hallazgo de Carpio. Foto:Especial.

Fátima citó a su madre en una estación del Tren Suburbano para verla y explicarle los motivos que derivaron en la salida de su casa.

Este miércoles, el gobierno local dio a conocer la información sobre el hallazgo de Carpio, de quien sus familiares realizaron manifestaciones para exigir su aparición.

Con pancartas y lonas con la ficha de búsqueda impresa, acudieron a la Fiscalía Regional de Cuautitlán México para pedir ayuda, por lo que se activaron las células de búsqueda de personas de Tultepec, Cuautitlán y Tultitlán.

A Fátima y a su madre las trasladaron al Centro de Justicia para la Mujer, donde dieron de baja la ficha de búsqueda. Foto:Especial.

A Fátima y a su madre las trasladaron al Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en Cuautitlán Izcalli, donde dieron de baja la ficha de búsqueda.

