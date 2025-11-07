Más Información
Tultepec, Mex.- Fátima Carpio salió de su casa ubicada en la colonia 10 de junio para ir a trabajar, sin embargo, no llegó a la Central de Abastos de Tultitlán donde labora como cajera en una dulcería.
Desde el pasado lunes 3 de noviembre la joven de 19 años fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes exigen a las autoridades les apoyen para la búsqueda.
Noemí Carpio, tía de Fátima, explicó que de lunes a viernes la joven sale de su casa ubicada en la calle Lázaro Cárdenas para caminar hacia la Avenida Recursos Hidráulicos, donde suele abordar el transporte público.
Son aproximadamente 300 metros desde su casa hacia el sitio donde aborda la combi y de trayecto a la Central de Abastos de Tultitlán el tiempo aproximado es de 20 minutos.
Sin embargo, Fátima dejó de contestar llamadas y su celular ya suena como apagado, dando como última ubicación su domicilio en la colonia 10 de junio de Tultepec.
La tía de Fátima contó además que al ir a preguntar en el lugar de trabajo de la joven, les explicaron que ella no llegó el pasado lunes.
Ya pasaron 5 días desde la última vez que vieron a la mujer de 19 años de edad; además de que pobladores de la colonia mencionaron que han ocurrido más casos de desapariciones de personas en la localidad.
Como ejemplo, señalaron el caso del padre Ernesto Baltazar, visto por última vez el 31 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad; también el caso de Fátima Margarita Sánchez Gutiérrez, de 8 años, junto con Emma Gutiérrez, de 48 años, ambas reportadas como desparecidas en la colonia La Palma, el pasado 27 de octubre.
También informaron sobre los casos de Karla Saavedra, de 4 años, cuyo reporte fue el 27 de octubre en la colonia Las Brisas; y César Martínez, de 38 años, el pasado 3 de noviembre en la colonia Bosque Real.
