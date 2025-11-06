Nicolás Romero, Mex.- Un juez sentenció a 47 años y 6 meses de cárcel a 7 expolicías municipales de Nicolás Romero, quienes fueron hallados culpables del delito de homicidio.

Su captura dio inicio al Operativo Enjambre de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en mayo del 2024, cuyo objetivo es investigar la relación de servidores públicos municipales con actividades delictivas.

Además, a estos sujetos los investigan por su probable participación en la muerte de 10 personas, quienes fueron localizadas en dos fosas clandestinas, el pasado mes de abril del 2024.

Lee también: Suman casi 7 horas de bloqueo en carretera México-Toluca en protesta por la desaparición de personas

Los 7 ex policías de Nicolás Romero condenados son: Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense establecen que el 9 de febrero de 2024, una persona se encontraba en un negocio de alimentos ubicado en la colonia La Libertad, sitio al que llegaron 8 sujetos en 2 vehículos compactos para disparar y privarlo de la vida.

La participación de los hoy sentenciados junto con otro ex policía más que también fue detenido y sigue en proceso de investigación, a quien identificaron como Francisco Javier “N”, alias “El Javis y/o Aragón”, utilizaron una patrulla para obstruir el paso de vehículos y que los homicidas pudieran efectuar su acción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr