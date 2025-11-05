El Oro, Estado de México.- Vecinos del municipio de El Oro arremetieron y amarraron al director de Servicios Públicos y a un funcionario estatal en protesta por el colapso en la recolección de basura, ya que denunciaron desde hace varias semanas se han acumulado los desechos en las calles, ya que no hay atención por parte de Servicios Públicos, lo que ha generado malos olores, fauna nociva y riesgo para la salud.

Los habitantes enfurecidos llevaron bolsas de basura al Palacio Municipal y exigieron la presencia de la presidenta municipal Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien acusan de ignorar las denuncias ciudadanas y de mantener un gobierno ausente ante la crisis sanitaria.

Vecinos de El Oro amarran a funcionarios por crisis en recolección de basura. Foto: Especial

Los manifestantes advirtieron que de no restablecer el servicio, van a tomar la decisión de abandonar los desechos en la vía pública como medida de presión.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una postura oficial, mientras el descontento crece y los habitantes amenazan con más acciones de protesta.

