Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Sheinbaum adelanta sanciones a farmacéuticas por incumplir con medicamentos; impedirán que participen en próxima licitación

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

¿Cuáles son los edificios blindados con vallas por marchas de la CNTE y la Generación Z en la CDMX?

Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas

Cuautitlán Izcalli, Mex.- “Como seguridad general yo creo que está bien porque tener un casco en buenas condiciones te puede salvar la vida”, comentó Edgar Arroyo, sobre las nuevas disposiciones para motociclistas en el y que entran en vigor a partir del lunes 24 de noviembre.

Edgar llegó al centro de certificación para obtener su licencia de manejo por 3 años,m y aprobó el examen que hizo en la plaza comercial Punta Norte de Cuautitlán Izcalli y opinó, tras conocer las nuevas disposiciones, que encuentra similitudes con el reglamento de la Ciudad de México.

“No sabía de esas disposiciones nuevas. Leí muy por encima en las noticias pero no vi con detalle. No suena mal, el problema es cómo le harán para sancionar a todos”, agregó el motociclista, tras reconocer que se puso nervioso al momento de su examen de manejo.

Edgar mencionó que la pericia debe aplicarse para todos, no solo para motociclistas y dijo que la medida sobre la prohibición para menores de edad, puede afectar a algunas personas que solo tienen ese medio de transporte para llevarlos a la escuela o ir a alguna recreación.

“Hay que manejar a la defensiva porque uno en moto está más expuesto. Luego la gente que va en carro nos dicen que somos imprudentes y no se fijan en los errores que también suelen cometer”, explicó Arroyo.

Por su parte, Eder Castañeda sostuvo que tampoco conocía las disposiciones que, en su opinión, son de sentido común “hay muchas cosas que ya deberíamos de saber que no podemos hacer y aún así ves a muchos en la calles que les vale”.

Desde el 2012 usa motocicleta para trasladarse a su trabajo y acudió al centro de certificación para renovar su licencia, en lo que es la primera vez que presentará el examen para obtener el documento.

Piensa sacar de 1 año y luego irse a la Ciudad de México a tramitar porque “revisé y allá sale más barato por más tiempo y creo que puedo tener en una misma, la licencia de moto y de coche”.

Su casco tiene 1 año de uso y le costó 1 millón 700 pesos y opinó estar de acuerdo con la medida, puesto que ha visto a otros motociclistas usar cascos en malas condiciones, lo que no ayudaría para amortiguar un golpe en caso de una caída.

LL

