Al menos tres personas fallecidas y más de una decena de heridos dejó un accidente registrado sobre la carretera federal 175 D “Barranca Larga-Ventanilla”, entre un camión y un autobús de pasajeros de la línea ADO.

La Policía Vial del Gobierno del Estado precisó que el accidente se registró esta mañana a la altura del kilómetro 88.

En los hechos están involucrados un autobús de la línea ADO de color rojo y un camión marca Freightliner tipo quinta rueda de color blanco, doble remolque, plataforma cargada de cemento, de Autotransportes Avendaño Morales S.A de C.V. con Placas 92AZ7L federales, con Placas del remolque 08UP5E y 07 UP5E.

Personal de auxilio de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (Capufe) organizó el traslado de las personas lesionadas a los hospitales de la zona, así como implementan un operativo vial para el resguardo de los automovilistas que transitan esa carretera federal.

afcl/LL