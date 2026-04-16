Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y el tenis mexicano

La muerte de Alejandro Burillo marca el fin de una etapa relevante en el deporte mexicano. El empresario falleció este 16 de abril de 2026 a los 74 años.

La noticia comenzó a circular en medios deportivos la tarde de este jueves y su familia lo confirmó mediante un mensaje difundido horas más tarde.

"Con profundo dolor, les informamos el fallecimiento de nuestro papá. Lo estaremos despidiendo hoy a partir de las 5:00 pm en Gayosso Lomas Memorial. Se llevará a cabo una misa a las 11:00 en el mismo lugar. Agradecemos profundamente su compañía, cariño y oraciones en este momento tan difícil", expresó la familia del directivo.

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"No tengo palabras. Duele y mucho. Alejandro Burillo ha fallecido. El Güero fue un gran guía. Amigo y Jefe de corazón con quien vivimos en TV y Futbol grandes historia. Vuela alto Alex. Qepd", escribió el periodista Fernando Schwartz en las redes sociales.

Conocido como “El Güero”, Burillo construyó una trayectoria que cruzó negocios, medios y deporte. Mantuvo una relación cercana con Emilio Azcárraga Milmo, lo que le permitió incidir en decisiones clave dentro de Grupo Televisa durante los años noventa.

Desde esa posición, tuvo participación en la gestión de clubes como América, Atlante y Necaxa, además de formar parte de la Comisión de Selecciones Nacionales.

Uno de sus mayores legados se encuentra fuera de la cancha. Su intervención resultó clave para rescatar el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, torneo que evolucionó hasta convertirse en uno de los más importantes de América Latina.

Además, promovió el desarrollo del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, espacio fundamental para la preparación de la Selección Mexicana.