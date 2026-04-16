Decio de María recibe reconocimiento de la FMF por su gestión al frente del futbol nacional

La Federación Mexicana de Futbol llevó a cabo una sesión emotiva para rendir homenaje a Decio de María, quien ocupó la presidencia del organismo entre 2015 y 2018.

El acto tuvo como objetivo reconocer su trayectoria y las aportaciones que realizó al desarrollo del futbol nacional durante su gestión.

Lee también Christian Martinoli rinde homenaje a José Ramón Fernández: "Le agradezco todo"

El evento fue encabezado por el comisionado presidente Mikel Arriola, quien destacó la influencia del exdirectivo en una etapa clave para la consolidación de la estructura institucional.

¿Cuáles fueron las palabras que Mikel Arriola expresó sobre Decio de María?

“Decio de María encabezó una etapa de consolidación institucional y continuidad deportiva en la Federación. Su gestión permitió fortalecer estructuras y dar seguimiento a procesos relevantes para el desarrollo del futbol mexicano”, señaló.

Durante su intervención, Arriola también subrayó la estabilidad que mostró la Selección Nacional en torneos internacionales durante ese periodo. Consideró que los proyectos impulsados entonces permitieron mantener la competitividad del equipo y consolidar su presencia en el ámbito global, gracias a una visión orientada al crecimiento integral.

Como parte del homenaje, la FMF develó el retrato oficial de Decio de María como expresidente. Además, recibió una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que reunió algunos de los momentos más representativos de su paso por el organismo.

“Esta casa se ha hecho del esfuerzo de mucha gente, estamos a punto de cumplir 100 años, muchas personas han pasado por acá. Agradecido con este reconocimiento”, expresó de María.

“Esta casa se ha hecho del esfuerzo de mucha gente, estamos a punto de cumplir 100 años, muchas personas han pasado por acá”



Decio de María agradeció por el reconocimiento que le rindió la FMF por su labor en el futbol mexicano pic.twitter.com/o42QrkaIIq — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 16, 2026

El exdirectivo también evocó uno de los logros más relevantes de su gestión: la obtención de la sede compartida del Mundial de 2026, avalada por la FIFA. “Fue una experiencia única para cualquier ser humano, darle la vuelta al mundo 2 veces en 6 meses, no se vive muy seguido. Convencer a la FIFA que la candidatura de 3 países era la mejor opción para el mundial y el futbol. Afortunadamente se logró y las nueva generaciones de mexicanos podrán vivir un mundial en casa”.