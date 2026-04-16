Luis Fernando Tena vuelve a la actividad con Guatemala tras su operación de vesícula

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El entrenador mexicano Luis Fernando Tena reapareció en territorio guatemalteco tras varias semanas fuera de la actividad pública y dejó señales claras sobre su continuidad al frente de la selección nacional de guatemala.
Su presencia en el Clásico 337 entre Municipal y Comunicaciones, disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, también conocido como El Trébol, marcó el regreso del estratega a sus funciones con la Azul y Blanco.
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La ausencia del técnico durante la Fecha FIFA de marzo generó inquietud en el entorno del equipo, sobre todo después de la contundente derrota 7-0 ante Argelia, encuentro que dirigió su auxiliar Salvador Reyes.
En ese contexto, surgieron versiones que apuntaban a una posible salida del entrenador, pero estas quedaron descartadas tras el respaldo institucional. Y es que el presidente de la federación guatemalteca,Gerardo Paiz, confirmó la permanencia de Tena y la confianza puesta en el DT mexicano en el proceso rumbo al Mundial de 2030.
¿De qué fue operado Luis Fernando Tena?
El regreso del estratega también responde a su recuperación médica. Una operación de vesícula y una intervención posterior derivada de una infección bacteriana lo obligaron a ausentarse de la concentración del equipo.
Superada esta etapa, el técnico retomó su agenda y comenzó con el seguimiento de futbolistas tanto del ámbito local como del extranjero.
Durante su asistencia al clásico, Tena estuvo acompañado por su cuerpo técnico y observó a varios jugadores de la Liga nacional durante el torneo Clausura 2026.
Este análisis forma parte de la planeación de cara a la siguiente concentración de Guatemala, cuyo calendario presenta una exigente gira por Estados Unidos en junio, donde enfrentará a República Checa el día 4, posteriormente a Ecuador el 7 en Columbus, y cerrará ante Austria el 10 en Pasadena.
Estos compromisos servirán como parámetro para medir el nivel competitivo del equipo ante selecciones clasificadas al Mundial de 2026.
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