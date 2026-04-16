Tigres y Toluca a Semifinales de la Concacaf Champions Cup; así quedaron definidos los partidos

Luego de un sufrido pase de los Tigres en Seattle, quedaron definidas las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, con dos equipos de la Liga MX y dos más de la Major League Soccer (MLS).

Los Tigres y Toluca son los únicos clubes del futbol mexicano que se mantuvieron con vida en la justa internacional, que ahora entra a en su etapa final.

Los Diablos Rojos dejaron en el camino al LA Galaxy y se medirán a Los Ángeles FC, el otro equipo de la ciudad californiana; los felinos chocarán contra el Nashville SC.

Tanto el Toluca como los Tigres llegan mejor posicionados que sus respectivos rivales, por lo que cerrarán la llave como locales. Los encuentros, aún con fecha y horario por confirmar, se disputarán entre el 28 y 30 de abril (IDA) y 5 y 7 de mayo (VUELTA).

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Así se jugarán las Semifinales de la Concacaf Champions Cup

Dos clubes de la Liga MX, contra dos equipos de la MLS, por el boleto a la gran final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Toluca vs Los Ángeles FC

Tigres vs Nashville SC

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