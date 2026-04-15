Henry Martín reapareció y rompió el silencio sobre la eliminación del América

América volvió a fracasar a nivel internacional. Las Águilas sucumbieron en casa contra el Nashville SC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup y el ánimo de los azulcrema está destruido.

Así lo reveló Henry Martín, quien fue de los líderes que dio la cara en el Estadio Banorte, a pesar de no haber jugado ni un sólo minuto de la serie.

“El equipo anímicamente está destruido. Era algo que soñábamos, que queríamos, que anhelábamos, y que siempre estuvimos hablando de ganar algo internacional, porque es lo que le falta a este equipo, durante mucho tiempo no lo ha podido ganar”, aseveró el capitán azulcrema.

Lee también Así se disputará la fase de Semifinales en la Champions League

La Bomba lamentó la exhibición de su equipo, frente a su afición y fue evidente la frustración de delantero de las Águilas, quien apenas suma 244 minutos en cuatro partidos que ha disputado en el semestre.

“Es algo que definitivamente nos duele, y no había que ponerle más tierra a esto. Nos disculpamos realmente con la afición. Lamentamos, sonará cliché siempre decir lo mismo, pero no estamos, no estuvimos a la altura el día de hoy. Nos ganan nuestra casa, con nuestra gente, y creo que eso duele todavía más”, agrego Martín.

“No estamos comportándonos a la altura que esa institución merece, que esta afición merece también. Desde todos los puntos estamos fallando. Yo creo que una cosa hay que reforzar y es la mentalidad”, enfatizó Henry, quien sigue en duda para reaparecer el sábado contra Toluca.

Lee también André Jardine deja su futuro en manos de la directiva tras eliminación del América: Se vienen días duros