Resultado: América vuelve a fracasar en Concacaf tras perder y ser eliminado por el Nashville SC

Es una realidad, al histórico equipo de André Jardine le faltará una conquista internacional y esta noche sumaron otro fracaso fuera del torneo local.

La cuenta pendiente del América era la Copa del Campeones de la Concacaf y sí, volvieron a fallar. Las Águilas fueron incapaces de meter un solo gol contra el Nashville en los Cuartos de Final y lo han pagado.

En casa, en el reciente regreso del Estadio Banorte, los de Coapa cayeron 0-1 ante el cuadro estadounidense y de esta manera sumaron otro fracaso. Ya son 10 años sin poder levantar la Concachampions.

Con un solitario gol de Hany Mukhtar al minuto 51, el Nashville SC se impuso en Coloso de Santa Úrsula para propinarle un tercer fracaso en fila al cuadro de André Jardine. Al igual que en 2024 y 2025, las Águilas se han quedado en el camino.

El ensordecedor grito de "puto" al arquero rival de los 28 mil 994 espectadores que asistieron al Estadio Azteca reflejaron la frustración de todos en renovado recinto. Ni los dos avisos del sonido local y del árbitro para evitar el insulto discriminatorio impidieron que la afición lo repitiera.

En 2024 fue en Semifinales (Pachuca) y el año anterior en Cuartos de Final (Cruz Azul). La deuda internacional del América de André Jardine se alarga y ahora la presión en el torneo local es mayor.

El próximo sábado, también en el Estadio Azteca, las Águilas reciben al Toluca de Antonio Mohamed. Una derrota podría significar quedar fuera de los puestos de Liguilla. La presión explotó en Coapa y sólo ganar la Liga MX salvará el semestre de un estrepitoso fracaso.

El Vamos América que retumbó el inmueble terminó en un ensordecedor abucheo para las Águilas al término del encuentro.