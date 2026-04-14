Cruz Azul es víctimas de burlas con LOS MEJORES MEMES tras ser eliminado por el LAFC

Este martes el Cruz Azul cayó eliminado de la Copa de Campeones de la CONCACAF tras empatar con Los Ángeles FC (1-4 global) en el estadio Cuauhtémoc de Puebla y la afición cementera no perdonó a su equipo en redes sociales.

Ni bien terminó el partido, tanto cementeros como aficionados de otro equipo se burlaron del Cruz Azul con LOS MEJORES MEMES en redes sociales.

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"¿Cuál va a ser el pretexto de hoy?", publicó el usuario @JNT3D en X, antes Twitter, con una imagen de Nicolás Larcamón pintado como payaso y la leyenda "Nicolás pretextón". Sin lugar a dudas, el estratega argentino es quien recibió la mayor cantidad de burlas y críticas por parte de la afición.

"Espero llegues mañana a La Noria con la renuncia", publicó otro aficionado.

Otros, como fue el caso de los seguidores americanistas, recordaron el triunfo de las Águilas sobre LAFC en Leagues Cup para dejarles en claro a los celestes que "no es tan difícil" vencer al conjunto estadounidense.

A continuación, les dejamos las mejores imágenes.

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Los MEJORES MEMES de la eliminación del Cruz Azul en CONCACAF

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