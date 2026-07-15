Toluca, Méx.— En lo que va de 2026, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha radicado 478 quejas contra la Dirección General de Prevención y Reinserción Social por presuntas irregularidades y abusos de autoridad cometidos en los 21 penales de la entidad y en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.

En entrevista, el presidente de la comisión, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, informó que los cinco centros penitenciarios con mayor número de quejas son Almoloya de Juárez, con 74; Tlalnepantla, con 70; Ecatepec, con 66; Neza Bordo, con 60, y Neza Sur, con 45.

Respecto al Centro de Internamiento Quinta del Bosque, ubicado en Zinacantepec, señaló que se han recibido 26 quejas; de ellas, 12 se presentaron entre junio y julio.

Entre las denuncias se señalan presuntos actos como obligar a los menores a dormir en el piso sin colchón, negarles atención médica, exigirles lavar la cocina de rodillas, lo que les provoca lesiones, incitarlos a golpearse entre ellos, además de restricciones a la comunicación y a las visitas familiares, así como abusos de autoridad, entre otras conductas.

Ante esta situación, informó que la comisión inició una investigación de oficio a partir de una publicación difundida hace unos días en redes sociales, en la que, de manera anónima, se denuncian presuntos abusos y actos de violencia en el Centro de Internamiento.

“Estas quejas ya están en trámite conforme a lo que establece la ley y el reglamento interno de la Comisión. Ya solicitamos los informes correspondientes y las medidas precautorias, además de realizar visitas de inspección los días 6, 7, 8 y 13 de julio. La ley establece un plazo de entre uno y seis meses para llevar a cabo una investigación eficaz; sin embargo, en este caso le estamos dando celeridad”, señaló.

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Con estas acciones, aseguró que el organismo defensor de los derechos humanos busca evitar que continúen las posibles vulneraciones a los derechos de los adolescentes. Añadió que, de ser necesario, requerirán la comparecencia de servidores públicos y solicitarán opiniones técnicas y dictámenes especializados para fortalecer la investigación y emitir una determinación.

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