Ucrania está por cumplir cuatro años y medio de guerra abierta, un periodo que ha transformado de raíz al país y a su gente. Entre el optimismo y la incertidumbre, Denise Dresser, analista y escritora, nos narra, directamente desde Kiev, el día a día y la realidad humana de una nación en conflicto.

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