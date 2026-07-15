El colectivo Libertad para Morir, que busca llevar la iniciativa de asistencia médica para morir al Congreso de la Ciudad de México, amplió su periodo para recabar firmas hasta diciembre de este año.

Hace un mes el objetivo era reunir 20 mil firmas entre junio y julio para colocar este proyecto en el periodo legislativo de septiembre de este año, sin embargo el grupo ahora lo presentará hasta febrero de 2027.

Asunción Álvarez del Río, vocera e integrante del Comité Promotor de Libertad para Morir, indicó que han recabado 4 mil firmas, hasta el momento, por lo que se dijo estar confiada en llegar a la meta en los próximos cinco meses.

En entrevista para EL UNIVERSAL, explicó que necesitan como respaldo el 0.25% del padrón electoral de la capital para llevar al Congreso local este proyecto, el cual busca que las personas con una enfermedad grave o incurable tengan la libertad de poner fin a su vida con asistencia médica.

“Hay personas [enfermas] que están viviendo una vida que consideran indigna, que consideran una tortura, esto es dar una opcion más (...) pero que si necesitan pedir abiertamente la ayuda para que puedan morir bien, porque se requiere atencion medica a través de fármacos y por personal que tiene la preparación para darla”, agregó.

Álvarez del Río apuntó que con la iniciativa también buscan que esto sea un proceso legal y transparente, para que el individuo que desea morir lo haga acompañado de quien quiera y quien lo asista no corra riesgos penales.

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Detalló que el proyecto usa el término asistencia médica para morir porque es más amplio e incluye dos métodos: la eutanasia, cuando el médico realiza la acción que causa la muerte; así como cuando las personas prefieren recibir ayuda del personal médico y autoadministrarse los medicamentos que causan el deceso.

Aunque prevén llevar esta propuesta al Congreso de la Ciudad de México hasta febrero de 2027, la vocera indicó que sí están interesados en tener contacto con algún legislador que los apoye para la siguiente etapa, pero no tienen algo establecido. Insistió que en este momento están concentrados en llegar a la meta de las 20 mil firmas, por lo que invitaron a las personas interesadas a revisar la página web https://libertadparamorir.com.mx/ para conocer más del tema y ver la guía para firmar, en caso de unirse a la su causa.

En la Ciudad de México, desde el 2008, está vigente la Ley de Voluntad Anticipada en la capital del país, que consiste en que una persona puede plasmar de manera puntual qué procedimientos acepta o rechaza al momento de padecer alguna enfermedad incurable en etapa terminal o bien, al final de su vida.

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