VIDEO: Afición de Cruz Azul exige la salida de Nicolás Larcamón tras ser eliminados por el LAFC

Este martes el Cruz Azul fue eliminado en cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF tras empatar (1-1) con Los Ángeles FC y ser superado 4-1 en el marcador global. Al final del partido, la afición cementera se expresó en contra de su equipo, y especialmente, contra Nicolás Larcamón.

Los aficionados de la Máquina fueron un protagonista incómodo del partido, ya que durante toda la noche gritaron el insulto homofóbico en contra de Hugo Lloris, portero francés del LAFC. De hecho, el árbitro detuvo la acción por cinco minutos.

Al final, con la eliminación consumada, alzaron la voz por la crisis de resultados en su equipo y apuntaron directamente contra el estratega argentino.

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"Fuera, fuera, fuera Larcamón, fuera Larcamón", cantó la afición cementera en el Cuauhtémoc.

En redes sociales, miles de aficionados compartieron imágenes exigiendo la renuncia de Larcamón incluso antes de que acabe el torneo Clausura 2026.

En conferencia de prensa, el entrenador declaró que “es ineludible que hoy nos urge ganar… Hoy tengo la misma serenidad que cuando tuvimos 15 sin perder”.

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