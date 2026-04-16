Christian Martinoli rinde homenaje a José Ramón Fernández: "Le agradezco todo"

José Ramón Fernández, una de las figuras más influyentes de la televisión deportiva en México, presentó hace unas horas su libro Protagonista, obra que recorre su extensa trayectoria en los medios y que llega justo en la antesala de una nueva Copa del Mundo.

El evento reunió a colegas y amigos cercanos, entre ellos Andrés Bustamante y Víctor Trujillo, quienes acompañaron a “Joserra” en memorables cápsulas de humor durante distintos torneos.

Lee también ¡Luto en el boxeo! El yucateco Miguel 'Maestro' Canto perdió la vida a los 78 años de edad

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Christian Martinoli, actual referente de TV Azteca, quien tomó el micrófono para dedicar unas palabras de gratitud a su maestro.

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre José Ramón Fernández?

"Nos hizo viajar por el mundo, ganar dinero, y lo único que puedo decir es agradecerle a nombre de mis compañeros todo lo que nos ha dado y la oportunidad. En este canal conocí a mi esposa, formé una familia, vivo bien. Seguí su escuela y me da gusto decir que me mentaban la madre y me decían hijo de José Ramón Fernández. Era un halago", expresó Martinoli con evidente emoción.

El narrador recordó también uno de los gestos más significativos de Fernández: la oportunidad de relatar la final del Mundial de 2002. "Me dijo que se iba a hacer a un lado para que yo narrara la final de la Copa del Mundo. Eso me dobló y le agradecí. Lo guardo de por vida, le tengo un agradecimiento eterno", concluyó.

Con este mensaje, Martinoli reafirmó la huella imborrable que José Ramón Fernández ha dejado en varias generaciones de periodistas deportivos, consolidándose como un auténtico formador de talentos y una voz imprescindible en la historia del deporte en México.