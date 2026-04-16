¡Luto en el boxeo! El yucateco Miguel 'Maestro' Canto perdió la vida a los 78 años de edad

El ídolo del boxeo yucateco, el que fue conocido como el “Maestro” Miguel Canto Solís, falleció la madrugada de este jueves a los 78 años de edad después de una larga enfermedad.

Miguel Canto es la máxima leyenda del pugilismo del estado del sureste mexicano; fue el primer campeón mundial de boxeo al vencer en 8 de enero de 1975, en Sendai, Japón, al local Shoji Oguma en peso mosca.

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Asimismo, poseedor de una finura espectacular, demostró que el pugilismo es más que solo darse golpes, era conocido por ser un “esgrimista” sobre el cuadrilátero; mantuvo el título durante más de cuatro años realizando 15 defensas exitosas.

¿Cuál era la enfermedad que padecía Miguel Canto Solís?

El ex campeón sufría desde hace muchos años una enfermedad neurológica severa que le llevó a estar encerrado en su casa con atención médica especial y cuidados de enfermería y que en el 2019 lo operaran de hidrocefalia.

Vivía retirado de la vida pública en su casa del fraccionamiento Jardines de Miraflores en Mérida bajo el cuidado de su esposa, Irma Rodríguez Lara que le sobrevive, al igual que su hijo David.