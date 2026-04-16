Lorenzo Bundy confía en su roster del México para buscar otra corona en la LMB: 'Nervios no hay, emoción sí'

Con el objetivo claro de alcanzar el tricampeonato, el manager de los Diablos Rojos del México, Lorenzo Bundy, aseguró que su equipo llega preparado y con una mentalidad firme.

“Nervios, ya no; emocionado, sí. Siempre hay emociones en el primer dia, siempre el Opening Day es especial”, dijo el manejador de los Diablos, de cara al arranque de la campaña, en la que la novena escarlata buscará defender su título y reafirmar el dominio en el beisbol mexicano.

Bundy reconoció que la posibilidad de lograr el tricampeonato representa un desafío importante en su carrera. Como exjugador, admitió que pensaba mucho en la oportunidad de pelear por este tipo de logros, pero ahora —desde el dugout— la historia es distinta.

“Ahora, como manager, tener la oportunidad de ganar tres [campeonatos] sí lo estoy pensando”, comentó, aunque dejó claro que su enfoque principal se mantiene en el trabajo diario.

En cuanto al pitcheo, uno de los pilares del equipo, el piloto destacó la evolución de sus abridores durante la pretemporada.

“Hablando de los abridores, los siento mucho mejor que al principio de los entrenamientos. Los veo en forma”, afirmó Bundy, quien confía en el rendimiento de su rotación para las primeras series.

El cuerpo de lanzadores de los cinco primeros juegos contará con nombres como Ricardo Pinto, designado para el juego inaugural.

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