Lorenzo Bundy recuerda con cariño el legado de Jackie Robinson

El beisbol volvió a rendirse ante la figura de Jackie Robinson este 15 de abril, fecha en la que las Grandes Ligas conmemoran el aniversario de su debut y el momento en que rompió la barrera racial en el deporte.

A 79 años de aquel hecho histórico, jugadores, entrenadores y árbitros saltaron al diamante con el icónico número 42 en sus uniformes, como símbolo de respeto y memoria.

La celebración no se limitó a los estadios de las Grandes Ligas. En la Ciudad de México, específicamente en el Estadio Alfredo Harp Helú, el manager de los Diablos Rojos del México, Lorenzo Bundy, dedicó un momento especial para recordar la trascendencia del exjugador.

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Con un pin conmemorativo en su uniforme, Bundy compartió un mensaje cargado de emoción.

“Hoy es un dia especial, no se si ustedes notaron (pin con el número 42) el número 42 fue muy especial, ese hombre que tuvo una situación muy especial donde todos querían que fallara y pasó todo lo contrario”, expresó el dirigente escarlata.

Sus palabras también sirvieron para destacar la dimensión humana de Robinson, más allá de sus logros deportivos.

“No tuve la oportunidad de conocerlo, pero tuve la oportunidad de conocer a su señora que todavía vive, este año va a cumplir 103 años”, comentó.

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Robinson debutó el 15 de abril de 1947 con los Brooklyn Dodgers, franquicia con la que marcó una época dentro y fuera del diamante.

Su talento lo llevó a conquistar el premio al Novato del Año, participar en seis Juegos de Estrellas y obtener el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1949. Además, disputó seis Series Mundiales y consiguió el campeonato en 1955.