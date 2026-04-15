Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirma fecha de regreso al ring, con rival por definir

Han pasado siete meses desde la última vez que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se subió a un cuadrilátero, tras la derrota ante Terence Crawford que le costó el sus cinturones del peso supermediano.

Desde entonces, se ha creado mucha expectativa alrededor de su regreso y posibles rivales. Este año, contrario a lo que nos tiene acostumbrados, Canelo no peleará en mayo, ya que este tiempo de “descanso” lo usó para recuperarse de lesiones. Sin embargo, confirmó que su próxima pelea será el 12 de septiembre en Arabia Saudita.

“Será en septiembre (la pelea), el 12 de septiembre vamos a estar”, dijo Saúl Álvarez en el Club de Golf Chapultepec, en la antesala del LIV Golf que se llevará a cabo este fin de semana.

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Al ser cuestionado si el combate será en el continente americano o en Arabia Saudita, el tapatío reveló que será en el país asiático.

Por ahora, Álvarez Barragán no tiene rival definido, pero reveló que está en búsqueda de un campeón a quien quitarle la corona.

“Ahorita es lo que estamos viendo, analizando. Richard estuvo con Turki (Al-Sheikh) la semana pasada en Londres, entonces vamos a ver, hay una baraja de rivales ahí, a ver cuál es el mejor. Siempre elegir a los mejores y más que nada que sea campeón”, mencionó Canelo.

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Mientras tanto, el excampeón indiscutido del peso supermediano dejó a un lado sus estudios en la Universidad de San Diego para jugar el torneo Pro Am del LIV Golf junto a Benjamín Salinas, Alejandro Irarragorri y Cameron Smith.

“Aquí estamos disfrutando, la verdad vine porque me invitó Benjamín, obviamente estoy en mis clases en San Diego, pero me tomé un break (descanso). Se siente raro, yo ya quisiera estar a días de pelear, pero tenía que atenderme mi cuerpo, las lesiones que tenía. Uno las va dejando pasar y se van acumulando. Me di ese tiempo para atenderme y vale la pena”, concluyó.

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