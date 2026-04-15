Abraham Ancer comparte su emoción por ser local con Torque en LIV Golf México

Dentro del top 10 en la tabla de posiciones de LIV Golf, destaca la presencia del mexicano Abraham Ancer, que vive su primera temporada como jugador de Torque, el equipo que cumplirá el rol de local administrativo este fin de semana en el Club de Golf Chapultepec.

El originario de Tamaulipas, viene de quedar en tercer lugar en Sudáfrica, su mejor resultado hasta ahora, y ocupa el noveno lugar en la tabla general. En México, busca controlar la presión de ser local y tener un resultado histórico en su carrera.

“Con el ‘Chapu’ siempre he tenido la espinita de querer jugar muy bien, sí debo reconocer que batallo mucho alrededor de los greenes porque es un pasto distinto al que crecí jugando y la altura es diferente, pero poco a poco me voy acoplando”, declaró en conferencia de prensa.

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Manejar los nervios y la presión será la clave para lograr su objetivo.

“Siento que me pongo un poco de presión extra (al ser local), siempre me digo a mi mismo que no piense que estoy en casa, pero sin querer te pones más presión. Ahora me tocó jugar con dos sudafricanos en Sudáfrica y ellos estaban conectados con los fans, lo iban disfrutando y es lo que me ha faltado a mí. Tener torneos de esta magnitud en nuestro país es magnífico y siento que voy muy enfocado en mi juego y si sale algo mal me frustro de más, entonces debo estar más tranquilo y dejar que las cosas fluyan”, agregó.

Para la primera ronda, Ancer fue emparejado con Jon Rahm y Cameron Smith. Al ser cuestionado al respecto, el tamaulipeco mencionó que “me ha tocado mucho jugar con Jon este año y es un animal para jugar, en el buen sentido. Tiene demasiado poder, mucha distancia, juego corto impecable, y las veces que he jugado con él la he pasado muy bien”.

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