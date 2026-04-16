Ricardo Pinto se declara listo para abrir la campaña

Hoy, los Diablos Rojos del México inician su camino en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, con un duelo en casa frente a los Piratas de Campeche. La responsabilidad de subir al montículo recaerá en el venezolano Ricardo Pinto, quien encara el compromiso con determinación y gratitud hacia el cuerpo técnico.

El lanzador sudamericano reconoció el significado que tiene para él abrir la campaña con una de las novenas más competitivas en el circuito. La designación representa un voto de confianza que no pasa desapercibido en su preparación, tras una campaña en la que dejó buenas sensaciones, pero también algunos detalles.

“Estoy abriendo el primer juego. Siento que el equipo me está dando la confianza y puedo mostrar mucho más que el año pasado”, dijo el pitcher.

Pinto reconoció que el actual bicampeón de la LMB será el rival a vencer. Lejos de incomodarle, aseguró que ese escenario alimenta su enfoque en cada salida.

“Me gusta siempre la presión, siento que es mucho mejor con la presión, porque se me enfoca más y me gusta eso, que los equipos vengan a querer ganar, para así tener mejor salida; para mí, es lo mejor”, sentenció.

Del rival, destacó el crecimiento que mostró Piratas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.