Diablos Rojos del México revela nueva indumentaria para la temporada 2026 de la LMB

Los Diablos Rojos del México dieron a conocer la indumentaria que portarán durante la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, en un evento celebrado en el Museo de los Diablos.

La presentación, en la que se hizo presente el ex ligamayorista Robinson Canó, marcó el inicio del camino hacia una campaña en la que la novena capitalina aspira a conquistar el tricampeonato.

En el evento, los Pingos mostraron los cuatro uniformes que vestirán los escarlatas a lo largo del calendario.

Entre ellos, destacó un jersey en color verde que rinde homenaje a la Selección Mexicana de futbol de cara a la Copa del Mundo de 2026.

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"Quisimos ser un poco diferentes este año desde un jersey que es conmemorativo a un año mundialista, un verde que quiere apoyar a la Seleccion Mexicana, pero a nuestro estilo a nivel beisbolístico y muy orgullosos de que los dos equipos que pueden usar México en el pecho, son la Selección Mexicana y los Diablos Rojos", explicó Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los Diablos.

Además de esta pieza especial, el equipo capitalino contará con otras tres camisolas: una en tono guinda con detalles en color menta, otra en rojo intenso con flamas que evocan al infierno y una blanca para los juegos como local, la cual incluye el parche de bicampeón de la Liga.

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La presentación llega en la antesala del arranque de la campaña 2026, que comenzará este 16 de abril con la serie inaugural frente a los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Del Valle subrayó la importancia del momento que vive el club tanto en lo deportivo como en lo institucional.

"Ha sido un año redondo, los últimos dos para nosotros deportivamente y a nivel de negocio, pero buscar un tricampeonata significa trascender en la historia de nuestra organización. Hemos trabajado fuerte en lo que viene y espero que se pueda redondear con el tricampeonato ", afirmó.

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