Toros de Tijuana reconocen jerarquía de Justin Turner: “Un pelotero de trayectoria extraordinaria”

Los Toros de Tijuana se robaron los reflectores al anunciar la incorporación de Justin Turner para la temporada 2026 en la Liga Mexicana de Beisbol.

El tercera base ganó la Serie Mundial 2020 con los Dodgers de Los Ángeles, por lo que —a pesar de su edad (41 años)— se espera que tenga una destaca actuación.

Para Roberto Kelly, su nuevo manager, el Barba Roja será de gran ayuda para que la franquicia de Baja California consiga el campeonato.

“Es un pelotero que viene a sumar. Entendemos su trayectoria, ha ganado la Serie Mundial... Sabe triunfar. Va a sumar, a apoyar a este equipo, y estoy muy contento de tenerlo aquí”, destacó.

La llegada del ex de los Orioles de Baltimore, los Mets de Nueva York, los Dodgers, los Red Sox de Boston, los Blue Jays de Toronto, los Mariners de Seattle y los Cubs de Chicago es la muestra de que la LMB es un gran atractivo.

“Con el el nivel que se está viendo ahora, muchos peloteros van a querer venir, porque este puede ser un puente para muchos que quieren regresar [a Grandes Ligas] o extender su carrera”, señaló Kelly.

Hernán Pérez externó que la LMB debe “sentirse orgullosa de lo que está haciendo”, porque en su momento trajo a Robinson Canó y Trevor Bauer, y todavía “vendrán muchos más” exbeisbolistas del Big Show.

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