Los primeros 12 años de vida de Céline Dion, la intérprete de “My heart will go on” y “Power of love”, será lo que abarque la primera temporada de Growing up Dion, recién anunciada, que tendrá en su hechura manos mexicanas.

El realizador Eduardo Rossoff, director de las cintas Aver María y Reencarnación: una historia de amor, es uno de los productores ejecutivos vía la productora Diamant Rouge, donde es socio con el francés Nicolás Giafferi y el canadiense Jacques Dion, hermano mayor de Céline.

“La serie empezará en 1968, cuando nace Céline, siendo la hija 14 de la familia, y terminará cuando presenta su canción ‘Ce n’était qu'un rêve’, que compuso con su mamá y hermano, a René Angélil (mánager musical)”, detalla Rossoff.

Será la historia de la familia y de cómo creció Céline enseñándose a cantar con el apoyo musical de ella.

“Habrá libertades dramáticas que ya aceptaron todos para hacerla más interesante, pero en la vida real vivían en una casa con tres recámaras y un baño, y era una familia de 16 personas”, abunda.

Growing up Dion es un proyecto que lleva más de tres años de preparación y ya cuenta con la firma de toda la familia, incluyendo a la cuatro veces ganadora del Grammy. Rossoff ingresó a invitación de Giafferi, artífice del proyecto, y juntos comenzaron a edificar todo, con la idea de arrancar rodaje este mismo año, en lo posible.

“Habrá entre dos y cinco actrices interpretándola, no queremos usar efectos visuales. Será un casting muy sofisticado en varias ciudades como Toronto, Londres, París y Los Ángeles”, informa el ejecutivo.

El guion corre a cargo de Zoë Green (Sirens), con ocho episodios contemplados para la primera entrega. En estos momentos la serie se está presentando a compradores internacionales.

“Es la historia que nadie conoce: el papá tocaba el acordeón, la mamá el violín, los hermanos tocan algún instrumento, pero no podían leer notas musicales, lo que hacían era escuchar algo y lo tocaban; era un momento (la infancia de Celine) en donde los restaurantes de donde vivían pertenecían a la mafia italiana y la iglesia era la que educaba, no había una secretaría de educación, era otro mundo”, abunda Rossoff.

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