La cantante Céline Dion anunció este lunes su regreso a los escenarios, con 10 conciertos entre septiembre y octubre en París, tras años alejada del público por motivos de salud.

"Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes", declaró en un video publicado en Instagram.

Para celebrar sus cumpleaños, la artista hizo el anuncio con un video proyectado en la Torre Eiffel en París, oficializando su regreso tras seis años lejos del público.

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Cientos de fans se reunieron al pie de la torre, esperando el final del suspenso al son de la versión de la cantante de "Himno al amor", inmortalizada por Édith Piaf.

"Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes. Tengo unas ganas enormes de volver a verlos", añadió.

Dion actuará en el Paris La Défense Arena, cerca de la capital, en un recinto con capacidad para unos 40 mil espectadores.

Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Los conciertos están programados del 12 de septiembre al 14 de octubre, dos por semana. La artista optó por una miniresidencia para su regreso, por su basta experiencia en este formato tras 16 años de espectáculos en Las Vegas.

Estos conciertos rendirán homenaje a "sus mayores éxitos en francés e inglés", según un comunicado oficial.

Pese a sus dificultades, la artista sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el "Himno al amor" de Édith Piaf en un final apoteósico.

Debido a su salud, la ganadora de cinco Grammy aplazó varias veces su regreso, previsto anteriormente para 2025.

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