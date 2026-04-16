Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Dos semanas después de que Juan Ramón de la Fuente dejara la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debido a cuestiones de salud, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó su renuncia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de ir a "una tarea especial" en Movimiento de Regeneración Nacional.

Así lo anunció la mandataria federal durante su conferencia de prensa mañanera. "Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. En el 2024 ayudó a las alianzas y Luis María (Alcalde) le pidió que si ella podía ayudarle en este tema".

Más tarde, Hernández fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Con dicha renuncia, la Secretaría de las Mujeres se une a la de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores. A lado de otras instituciones, suman nueve cambios en la administración de Claudia Sheinbaum.

Luisa Alcalde, líder de Morena, anuncia a Citlalli Hernández Mora como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (16/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Hacienda y Crédito Público

El primer cambio fue el 8 de marzo de 2025, cuando Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por motivos personales. En su lugar, fue designado Edgar Amador Zamora.

Rogelio Ramírez de la O argumentó compromisos familiares para dejar su cargo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Relaciones Exteriores

El pasado 1 de abril, Juan Ramón de la Fuente dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a cuestiones de salud, alusivas a una cirugía de la columna vertebral. Antes, el 28 de noviembre de 2025, había dejado el cargo de forma temporal, pero regresó el 6 de enero en la 37 Reunión de Embajadores y Cónsules.

La titular del poder ejecutivo federal nombró a Roberto Velasco Álvarez, que fue ratificado por el Senado de la República una semana después.

Canciller Juan Ramón de la Fuente durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional este miércoles 25 de marzo de 2026. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

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Otros cambios en instituciones

A continuación, EL UNIVERSAL enlista otros cambios en instituciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum:

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México ( Birmex ): Carlos Alberto Ulloa reemplaza a Iván de Jesús Olmos Cansino a partir del 11 de abril de 2025

): Carlos Alberto Ulloa reemplaza a Iván de Jesús Olmos Cansino a partir del 11 de abril de 2025 Instituto Nacional de Migración (INM): Sergio Salomón Céspedes sustituye a Francisco Garduño desde el 1 de mayo de 2025

(INM): Sergio Salomón Céspedes sustituye a desde el 1 de mayo de 2025 Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ): Joel Omar Vázquez Herrera reemplaza a Diego Prieto a partir del 16 de julio de 2025

): Joel Omar Vázquez Herrera reemplaza a a partir del 16 de julio de 2025 Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Omar Reyes Colmenares sustituye a Pablo Gómez Álvarez desde el 4 de agosto de 2025

(UIF): Omar Reyes Colmenares sustituye a desde el 4 de agosto de 2025 Fiscalía General de la República (FGR): Ernestina Godoy reemplaza a Alejandro Gertz Manero a partir del 28 de febrero de 2026

(FGR): reemplaza a a partir del 28 de febrero de 2026 Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM): Héctor Alonso Romero Gutiérrez sustituye a Rafael Marín Mollinedo desde el 31 de marzo de 2026

Fiscal general Ernestina Godoy informó que el Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad (27/01/2026). Foto: Captura de pantalla

Reemplazo de Citlalli Hernández

Al momento, se desconoce quién reemplazará a Hernández en la Secretaría de las Mujeres, en cuyo directorio continúa ella como titular, de acuerdo con un chequeo hecho por parte de "El Gran Diario de México".

Dicha dependencia fue creada en el gobierno de Sheinbaum para coordinar acciones y políticas públicas ejecutadas a nivel nacional, y destinadas a contribuir a una vida libre de violencia para niñas, adolesces y mujeres.

Directorio de la Secretaría de las Mujeres. Foto: Captura de pantalla

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