Tras varios rumores de renuncia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la salida de la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Víctor Rodríguez Padilla.

A través de un video en redes sociales Sheinbaum Pardo dio a conocer que Rodríguez Padilla dejará la dirección de Pemex y Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Finanzas de Pamex, desempeñará el cargo.

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Titular de Sener reconoce labor de Rodríguez Padilla al frente de Pemex

La secretaria de Energía de México, Luz Elena González Escobar, reaccionó a la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección de Pemex y dio la bienvenida a Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de la petrolera.

Nuestra presidenta @Claudiashein, informa que el Dr. Víctor Rodríguez Padilla deja el cargo como director general de Petróleos Mexicanos. Quiero reconocer la colaboración y el trabajo conjunto durante este año y medio, periodo en el que se avanzó en la recuperación de la empresa… https://t.co/Np774osiqM — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) May 15, 2026

En un mensaje publicado en X, la funcionaria reconoció el trabajo realizado por Rodríguez Padilla al frente de la empresa estatal y aseguró que su gestión contribuyó al fortalecimiento del sector energético. Además, expresó su respaldo a la llegada de Carpio Fragoso, a quien deseó éxito en la nueva etapa de Pemex, en medio de los retos financieros y operativos que enfrenta la compañía.

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García Jiménez, titular de Cenagas, le desea "mayor de los éxitos" a Rodríguez Padilla

Por su parte, el titular de Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García Jiménez, también reaccionó a la salida de Víctor Rodríguez Padilla de Petróleos Mexicanos y expresó su respaldo a la llegada de Juan Carlos Carpio Fragoso al frente de la empresa productiva del Estado.

A través de una publicación en X, antes Twitter, García Jiménez reconoció el trabajo realizado por Rodríguez Padilla durante su gestión y le brindó buenos deseos.

Asimismo, dio la bienvenida a Carpio Fragoso, "con quien seguiremos trabajando coordinadamente desde el Centro Nacional de Control del Gas Natural".

Diputado del PAN pide investigación a exdirector de Pemex por derrame de hidrocarburos

Tras la salida de Víctor Rodríguez de Pemex, el diputado Daniel Chimal García (PAN) pidió que se investigue su gestión por el reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Además, realizar una auditora para "fincar responsabilidades por el incumplimiento de metas y las irregularidades detectadas".

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“Qué bueno que se va Víctor Rodríguez de Pemex, un lastre para este organismo; exigimos sea indagada su gestión por el derrame de crudo en el Golfo de México, múltiples incidentes en refinerías y pérdidas por más de 45 mil millones de pesos en tan solo los primeros meses de este año”, señaló.

Chimal subrayó que no debe quedar impune la muerte de varios trabajadores derivado de diversos incidentes en Pemex, ni los daños ambientales sufridos durante la gestión de Víctor Rodríguez.

Carpio Fragoso reitera su compromiso con "el pueblo de México"

Pemex también informó sobre la llegada de Juan Carlos Carpio Fragoso a la dirección general de la empresa y destacó su compromiso con la continuidad del proyecto energético impulsado por el gobierno federal.

A través de su publicación en redes sociales, Carpio Fragoso agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza para encabezar los trabajos de Pemex y aseguró que trabajará de la mano con las y los trabajadores de la petrolera.

El Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso agradece a nuestra presidenta @Claudiashein, la confianza al proponerlo para encabezar los trabajos de #Pemex, y reitera su compromiso con el proyecto de transformación, con las y los trabajadores y con el pueblo de México.



Continuaremos… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 15, 2026

Carpio Fragoso expresó que su administración buscará consolidar la soberanía energética del país, priorizando el interés nacional y el bienestar de México, en medio de los retos financieros y operativos que enfrenta la empresa estatal.

Pemex también reconoció y agradeció la labor que realizó Rodríguez Padilla con la paraestatal.

"Agradece al Dr. Víctor Rodríguez Padilla, por su compromiso y esfuerzo para el fortalecimiento de la empresa pública y de la soberanía energética del país", comentó en otro post.

Javier Tejado Dondé arremete contra exdirector de Pemex tras el anuncio de su salida

Javier Tejado Dondé, columnista de EL UNIVERSAL, criticó la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Pemex y cuestionó las razones oficiales detrás de su relevo.

A través de redes sociales, Tejado Dondé acusó al exdirector de haber “engañado” durante dos meses sobre el derrame de Pemex en el Golfo de México y señaló que la petrolera enfrenta números rojos durante su gestión.

Además, aseguró que los resultados financieros de la empresa contribuyeron a que se redujera la calificación crediticia del país.

Que buena onda de jefa: engañas 2 meses a todo México con el “no derrame de Pemex en el golfo”, traes en números rojos a la paraestatal, por tus resultados le bajan calificación al País y te dan chance de irte pues “quieres volver a Academia”. Lo deberían de haber CORRIDO hace… pic.twitter.com/TeTkmVwodZ — Javier Tejado (@JTejado) May 15, 2026

El periodista también cuestionó que Rodríguez Padilla dejara el cargo bajo el argumento de regresar a la academia, mientras se le habría considerado para encabezar el Instituto de Energías Limpias. “Lo deberían de haber corrido hace semanas”, escribió.

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