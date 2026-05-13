Aunque es más pesado, el petróleo mexicano se sigue cotizando por arriba del estadounidense debido a la creciente demanda de las refinerías en la costa del golfo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que exportó este martes el barril de crudo en 105.96 dólares y fue su mayor precio desde el 29 de abril, tras alcanzar un pico de 110.78 el lunes de la semana pasada.

Los registros del Banco de México muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 97.6% o 52.34 dólares en lo que va de 2026.

La Mezcla Mexicana de Exportación superó al petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó ayer en 102.18 dólares.

Los petroprecios son impulsados por las restricciones en el suministro que genera la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

La presión sobre los precios de las gasolinas en Estados Unidos está llevando a las refinerías a usar crudos pesados, como el mexicano, para suavizar el impacto, dijo el socio de Labardini & Christlieb Energy Experts, Luis Miguel Labardini.

Explicó que las refinerías en la costa del golfo se configuraron hace más de tres décadas para procesar crudos pesados, especialmente de la variedad Maya proveniente del campo mexicano Cantarell, y el WTI por ser más ligero no sirve para la dieta de estos complejos.

“La dinámica de la oferta y demanda de crudos a veces colocan a los pesados con un premio respecto a los más ligeros en la costa del golfo, que es lo que está sucediendo”, indicó.

Labardini también destacó que hay menos petróleo mexicano disponible para exportación, porque se está utilizando más para la refinación nacional.

En lo que va del año, la cotización promedio del hidrocarburo nacional yace en 77.96 dólares, en línea con los 77.30 que el gobierno pronosticó para este año en los Precriterios Generales de Política Económica 2027.

Analistas de Banamex destacaron que el conflicto en Medio Oriente y el incremento en precios de energéticos han impulsado los precios de gasolina y fertilizantes en Estados Unidos, lo que implica riesgos al alza para los siguientes reportes de inflación en el país vecino, incluso si el estrecho de Ormuz abriera pronto.

Datos de la petrolera mexicana indican que el crudo pesado Maya significó 65% del mercado de exportación el año pasado, el ligero denominado Istmo contribuyó con 20% y el también ligero Zapoteco representó 2%, mientras el muy ligero Olmeca aportó 13%.

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