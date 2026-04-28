Al destacar datos de salarios mínimos desde el sexenio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que desde 2018 “hubo un cambio de raíz del desarrollo de México”.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló a los expresidentes panistas y priistas desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, y acusó que el exmandatario Carlos Salinas de Gortari “lo vendió todo”.

“En efecto, en 2018 hubo una ruptura, un cambio de fondo, de raíz del desarrollo de México. Fueron 36 años de neoliberalismo, y hay que seguirlo diciendo y repitiendo: Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari vendió todo y dijo que habíamos entrado al primer mundo, se salió ¡Y una crisis económica (...)”, declaró al lanzarse también contra Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 28 de abril de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

En el Salón Tesorería mostró la evolución del salario mínimo general desde Calderón hasta su gobierno y mencionó que tendrá una mañanera para mostrar 15 indicadores “de la transformación de México”.

Aseguró que con Andrés Manuel López Obrador subió el salario mínimo y actualmente está en 315 pesos diarios.

Sheinbaum hace un llamado a la austeridad

Rumbo a las elecciones de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a ser austeros y cumplir con la ley.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que la promoción personal debe ser austera.

“Todos debemos ser austeros y cumplir con la ley, todos los gobiernos. Es mejor dedicar el recurso al pueblo”, expresó la Mandataria federal.

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“Claro que hay que difundir los logros del gobierno, pero la promoción personal sí hay que comportarse con austeridad”, añadió.

Aseguró que su administración destina un presupuesto a medios de comunicación, pero “es una tercera parte de lo que destinaba Peña, o menos incluso”.

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