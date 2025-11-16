Más Información

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, visitó a los 14 policías que todavía se encuentran recibiendo atención médica especializada en diferentes hospitales, debido a lesiones que les provocaron algunos de los asistentes de marcha de ayer; ninguno de los lesionados está en riesgo su vida.

El Secretario les reiteró que lo más importante es su recuperación, la atención médica y en caso de requerir rehabilitación, está cubierta por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuentan con el respaldo institucional y del Gobierno de la Ciudad de México.

Visita Pablo Vázquez a policías heridos en marcha de la Generación Z. Foto: Especial
Visita Pablo Vázquez a policías heridos en marcha de la Generación Z. Foto: Especial

Además, el Secretario les reconoció por su valentía, arrojo y entrega, para encausar y hacer frente a aquellos que trataban de atentar contra su vida. Por lo que los conminó a enfocarse en su recuperación, a estar con su familia y tomar el tiempo necesario para que regresen con más firmeza a su servicio.

