El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, visitó a los 14 policías que todavía se encuentran recibiendo atención médica especializada en diferentes hospitales, debido a lesiones que les provocaron algunos de los asistentes de marcha de ayer; ninguno de los lesionados está en riesgo su vida.

El Secretario les reiteró que lo más importante es su recuperación, la atención médica y en caso de requerir rehabilitación, está cubierta por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuentan con el respaldo institucional y del Gobierno de la Ciudad de México.

Lee también Brugada advierte que habrá sanciones por delitos en marchas y condena violencia en la CDMX

Visita Pablo Vázquez a policías heridos en marcha de la Generación Z. Foto: Especial

Además, el Secretario les reconoció por su valentía, arrojo y entrega, para encausar y hacer frente a aquellos que trataban de atentar contra su vida. Por lo que los conminó a enfocarse en su recuperación, a estar con su familia y tomar el tiempo necesario para que regresen con más firmeza a su servicio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL