La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dejó claró que cualquier persona que cometa delitos durante las manifestaciones tendrá que responder ante las autoridades, y que los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar.

Antes de comenzar con su discurso sobre la reapertura total de la Nueva Línea 1 del Metro, la mandataria capitalina se tomó unos minutos para condenar los hechos de violencia registrados durante la marcha de ayer.

Sostuvo que siempre se garantizará en la Ciudad de México el derecho a la manifestación y la protesta, y reiteró que no caerán en provocaciones; sin embargo, comentó que “quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades”.

Lee también Metro CDMX: viaje gratis hoy en estaciones reabiertas de la Línea 1 desde las 13:30 horas

Asimismo, mencionó que la movilización de ayer estuvo impulsada por los mismos grupos conservadores de siempre que no están de acuerdo con la transformación de México.

“Son viejos grupos enfundados en la causa de las juventudes y, lo decimos tal cual, es bienvenida toda manifestación de la oposición, del conservadurismo, es bienvenida a la Ciudad, pero consideramos muy importante preguntar si esa va a ser la manera de cómo van a participar políticamente los grupos que no estén de acuerdo con este movimiento”, cuestionó.

Recordó que su movimiento siempre fue pacifista y democrático, a pesar de que el gobierno en turno era autoritario y represivo. “Por eso nosotros no responderemos con represión, pero es nuestra obligación cuidar y proteger a todas y todos, garantizar la paz y además aplicar la ley cuando sea necesario, con serenidad y con firmeza, y eso lo vamos a hacer siempre”.

Lee también Drones de la CDMX, usados contra venta y compra de droga

La Jefa de Gobierno mostró su solidaridad a los 14 policías que permanecen hospitalizados tras esta movilización, y recalcó que la Ciudad es pacifista y “nunca aceptará la violencia en las calles y los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar. No vamos a caer en ninguna provocación”.

En esta ciudad defendemos con absoluta convicción los derechos y las libertades. Aquí toda expresión y manifestación pública tiene cabida, porque somos una capital de respeto y garantías plenas.



Reafirmamos con claridad: ¡la violencia jamás será el camino! Cualquier acto que… pic.twitter.com/SEdzhDwgCU — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 16, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL