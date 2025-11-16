Más Información

Tras mil 224 días, reabren por completo la Línea 1 del Metro CDMX; “fue la renovación más rápida del mundo”, presume Brugada

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Clara Brugada refrenda derecho a la protesta; advierte que quienes cometan delitos responderán ante la ley

Detienen en España a "Pipo", líder de Los Lobos en Ecuador; está ligado al cártel CJNG

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

"El gobierno debe mandar señales de que ha escuchado": Alejandro Macías; condenan violencia en marcha de la Generación Z

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dejó claró que cualquier persona que cometa delitos durante las manifestaciones tendrá que responder ante las autoridades, y que los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar.

Antes de comenzar con su discurso sobre la reapertura total de la, la mandataria capitalina se tomó unos minutos para condenar los hechos de violencia registrados durante la marcha de ayer.

Sostuvo que siempre se garantizará en la Ciudad de México el derecho a la manifestación y la protesta, y reiteró que no caerán en provocaciones; sin embargo, comentó que “quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades”.

Asimismo, mencionó que la movilización de ayer estuvo impulsada por los mismos grupos conservadores de siempre que no están de acuerdo con la transformación de México.

“Son viejos grupos enfundados en la causa de las juventudes y, lo decimos tal cual, es bienvenida toda manifestación de la oposición, del conservadurismo, es bienvenida a la Ciudad, pero consideramos muy importante preguntar si esa va a ser la manera de cómo van a participar políticamente los grupos que no estén de acuerdo con este movimiento”, cuestionó.

Recordó que su movimiento siempre fue pacifista y democrático, a pesar de que el gobierno en turno era autoritario y represivo. “Por eso nosotros no responderemos con represión, pero es nuestra obligación cuidar y proteger a todas y todos, garantizar la paz y además aplicar la ley cuando sea necesario, con serenidad y con firmeza, y eso lo vamos a hacer siempre”.

La Jefa de Gobierno mostró su solidaridad a los 14 policías que permanecen hospitalizados tras esta movilización, y recalcó que la Ciudad es pacifista y “nunca aceptará la violencia en las calles y los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar. No vamos a caer en ninguna provocación”.

