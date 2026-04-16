Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, sujeto a prisión domiciliaria y el próximo secretario del Bienestar en Yucatán, Rafael Marín Mollinedo, sostuvieron una reunión “entre amigos”, que generó críticas por las condiciones del encuentro y el probable mensaje político que se intentó enviar.

La reunión entre el ex mandatario estatal y el aspirante a la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ocurrió el pasado 11 de abril, en el residencial Andara, localizado en Chetumal, en donde Villanueva Madrid está sujeto a prisión domiciliaria.

La imagen de ambos, compartida por Marín Mollinedo en sus redes sociales generó reacciones diversas, entre ellas, el probable “espaldarazo” de Villanueva al ex director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

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Al margen del tema electoral, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday, consideró que el encuentro no debió suceder, debido a que Villanueva Madrid está cumpliendo una condena y sus derechos están limitados.

“Hay un tema domiciliario, que está en juicio, que se ha derivado de distintos juicios de amparo, pero eso es el equivalente a estar dentro de un centro de reclusión”, dijo.

Quien también reaccionó fue el propio Mario Villanueva. A través de sus redes sociales publicó un extenso escrito en donde explica que, dado que Marín Mollinedo es “un amigo de muchos años” y, preocupado por su salud, decidió visitarlo en su casa.

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“Soy un hombre de casi 78 años que el próximo mes cumplirá 25 años privado de su libertad. No puedo, ni quiero, negarme a recibir a quienes me aprecian.

“Jamás se me ha cancelado el derecho a la libertad de expresión. Incluso estando en el Reclusorio Norte –una de las 9 cárceles en las que me han tenido– otorgué entrevistas a medios nacionales”, escribió Villanueva.

El ex gobernador dijo que si por ejercer su derecho a la libre reunión, por recibir “a un amigo” o tomarse una fotografía, le van a revocar la prisión domiciliaria para regresarlo a prisión, “estarían cometiendo una injusticia más”.

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Villanueva Madrid aclaró que, si bien sus derechos políticos le fueron suspendidos desde el 8 de septiembre de 2010, al estar privado de la libertad, estos abarcan solo el derecho de votar y ser votado.

“En estos años de prisión he recibido a magistrados, funcionarios de alto nivel, amigos de Felipe Carrillo Puerto, de José María Morelos y de todo el estado; de otros estados de la República, así como del extranjero; militantes de todos los colores partidistas y líderes religiosos”, aclaró.

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