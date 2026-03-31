Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que Rafael Marín Mollinedo dejó su cargo en la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) para asumir como delegado de Segob en Yucatán.

Además, se informó que van a nombrar a un director interino.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo?

Rafael Marín ha sido director en dos ocasiones de la Agencia Nacional de Aduanas, primero en 2022 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego en febrero del 2025 designado por Claudia Sheinbaum Pardo.

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Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además según el perfil de la ANAM, su experiencia "abarca más de cuatro décadas en administración pública federal".

Ha ocupado cargos en la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Petróleos Mexicanos.

Coordinó programas del Sistema DIF en Tabasco y encabezó en la Red de Transporte de Pasajeros y los Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios en la administración 2000-2006, del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador.

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Entre 2018 y 2022, fue director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Pero en 2023, se convirtió en representante de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza.

De acuerdo con la ANAM, "su enfoque combina eficiencia recaudatoria, transformación tecnológica y coordincaicón interinstitucional".

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Polémica tras nombramiento como embajador en la OMC

En 2023, el nombramiento del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado al asegurar que Rafael Marín Mollinedo no era apto para ocupar el cargo embajador en la OMC.

Esto, luego que se reveló que Rafael Marín es primo de Nicolás Mollinedo, exchofer de López Obrador.

Durante la discusión en el pleno de la Comisión Permanente, la diputada del extinto PRD, Elizabeth Pérez Valdés, aseguró que no tenía los conocimientos necesarios para representar a México en Suiza.

“Es ser primo del chofer del Presidente (Andrés Manuel López Obrador), esa es su mayor valía. La decisión se centra en reconocer que es una persona fiel y más que fiel al señor presidente”, argumentó y acusó nepotismo.

Mientras que la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, defendió el nombramiento y afirmó que Martín Mollinedo “siempre se ha caracterizado por su lealtad a este proyecto de cambio de nación, pero además por su lealtad a sus principios, a sus convicciones y ha sido congruente en su trabajo", dijo.

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Aduanas recuperan 200 mil mdp en golpes a huachicol fiscal

Durante una entrevista con EL UNIVERSAL, Rafael Marín Mollinedo, director de Aduanas, señaló que se había logrado la recuperación de cerca de 200 mil millones de pesos en golpes al huachicol fiscal.

De acuerdo con lo que él relató, esto se logró por la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego se revisaron los pedimentos, con un cotejo entre lo que entra y se está pagando. "Con base en eso, hacemos inspecciones a las diversas aduanas y hemos estado decomisando y poniendo orden.

"A la fecha llevamos más de 200 mil millones de pesos de incremento respecto al año pasado y esperamos terminar con 300 mil millones. No hemos acabado con este cáncer, porque las aduanas tienen la fama de haber sido siempre un botín", sostuvo en entrevista.

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bmc