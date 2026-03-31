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La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que acudieron a Veracruz junto con la Secretaría de Marina (Semar), y otras autoridades con el fin verificar a los litorales del Golfo de México.
Mediante redes sociales, indicó que supervisaron las labores de limpieza y constataron las condiciones seguras de las playas para sus visitantes.
“Recorrimos playas desde Coatzacoalcos a Barrillas, dialogamos con pobladores de Veracruz para escuchar sus preocupaciones e informar acciones de limpieza y proteccion de los ecosistemas”, comentó Bárcena.
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Abundó que acordaron una reunión con representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para atender las demandas.
También acudieron a Veracruz integrantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como autoridades locales.
Estas acciones se dan luego de la derrame de combustible que ha afectado a playas y lagunas a principios de marzo.
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